- Episodul cu numarul 17 de la America Express - Drumul Aurului a adus multe emoții pentru concurenții din emisiune și asta pentru ca Melinda a primit o lecție importanta de viața de la un localnic din Guatemala. Cand i-a auzit povestea de viața, soția lui Puya s-a emoționat foarte tare.

- Echipele ramase pe Drumul Aurului au schimbat peisajul in ediția 17 din America Express, de pe 12 februarie 2023. Mai mult decat atat, trei perechi de vedete au intrat la primul joc de amuleta din Guatemala. Hai sa vezi cine a caștigat avantajul suprem.

- 7 echipe continua pe Drumul Aurului in America Express cu gandul la urmatoarea țara, Guatemala. In cea de-a 15-a ediție a emisiunii, o noua echipa a obținut Imunitatea și are biletele asigurate pentru Guatemala.

- Ediția din aceasta seara a adus noi provocari pentru concurenți, momente tensionate, dar și șansa de a caștiga a doua imunitate din ultima etapa de la America Express - Drumul Aurului. De acum, concurenții iși vor continua traseul in Guatemala.

- Ediția din aceasta seara a venit cu noi provocari pentru concurenți, mai ales ca s-au luptat pentru cazare, dar și pentru primele locuri in clasament. Dupa ce au trecut pe la un vrajitor și au puși sa iși spuna regretele, primele trei echipe au intrat in cursa pentru amuleta.

- In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe ultima etapa din Mexic la America Express! Echipele se pregatesc pentru o batalie dura, avand in fața cursa pentru amuleta și Joker, dar și cursa pentru imunitatea care ofera biletul pentru Guatemala, urmatoarea țara de pe Drumul aurului.

- Dupa o ediție in care provocarile au fost la tot pasul, concurenții au aflat cine a obținut cea de-a doua imunitate din etapa cu numarul 2 de pe Drumul Aurului. Probele nu au fost deloc ușoar, iar echipa caștigatoare nici nu se aștepta ca va fi in fruntea clasamentului.

- Ediția cu numarul II a emisiunii America Express a inceput cu o noua provocare pentru concurenți. Irina Fodor le-a dat indicațiile despre prima proba din aceasta seara, iar vestea prezentatoarei i-a ingrozit. Aceasta este mai grea decat s-ar fi așteptat.