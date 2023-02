Stiri pe aceeasi tema

- Echipele ramase pe Drumul Aurului au schimbat peisajul in ediția 17 din America Express, de pe 12 februarie 2023. Mai mult decat atat, trei perechi de vedete au intrat la primul joc de amuleta din Guatemala. Hai sa vezi cine a caștigat avantajul suprem.

- In aceasta ediție de la America Express, de pe Drumul Aurului, Catalin Scarlatescu a primit o palma de la o localnica. Iata de ce s-a intamplat asta, dar și cum a reacționat iubita lui, Doina Teodoru, cand a vazut ce palma peste fața a primit celebrul chef!

- Prima zi in Guatemala a venit cu o veste neașteptata pentru echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului. Irina Fodor a facut un anunț important in ceea ce privește țara in care se afla concurenții. De asemenea, Catalin Scarlatescu a avut parte de o intamplare complet uluitoare.

- Irina Fodor a dat startul ultimei etape din Mexic in ediția America Express difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00, provocandu-i pe concurenți la o intrecere atent monitorizata pentru amuleta și Joker.

- Concurenții au facut tot ce le-a stat in putința pentru a obține prima imunitate din a doua etapa America Express - Drumul Aurului. Cele 9 echipe au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, insa doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și puțin timp de…

- Concurenții de la America Express 2023 - Drumul Aurului au avut parte aseara de noi probe neașteptate. Echipele compuse din Andreea Balan și Andreea Antonescu, Diana Bulimar și Larisa Iordache și Bie Adam și mama ei s-au intrecut la jocul de amuleta, unde cantarețele au incalcat regulamentul. Numai…

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.

- Tensiunile și adrenalina și-au spus cuvantul in prima ediție din America Express - Drumul Aurului. Concurenții au fost puși sa iși depașeasca limitele fizice și psihice inca de la sosirea in Mexic. Mai mult decat atat, Catalin Scarlatescu a fost „salvat” de iubita lui, Doina Teodoru, la una dintre misiuni.