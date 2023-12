Stiri pe aceeasi tema

- Suparat ca nu gasește un mijloc de transport catre urmatoarea destinație indicata de Irina Fodor, Romica Țociu a recurs la un gest neașteptat, in ediția 34 a emisiunii America Express sezonul 6, din 11 decembrie 2023.

- Ediția de vineri, 1 Decembrie 2023, a adus o cursa pentru ultima șansa cu totul speciala. La final, toți concurenții implicați au așteptat cu sufletul la gura verdictul. Catalin și Romica Țociu au scapat de eliminare la America Express. Au terminat ultimii la ultima șansa, dar au fost salvați de ‘soare’.…

- Dupa o ediție ce i-a testat pe concurenți din toate punctele de vedere, experiența din Ecuador este mai dificila decat s-ar fi așteptat, a venit momentul ca echipele ramase in competiție sa se lupte pentru calificarea in urmatoarea etapa. In cele din urma, Romica Țociu și fiul sau au caștigat imunitatea…

- In prima zi petrecuta in Ecuador, Vlad Huidu a facut o promisiune ca, dupa difuzarea pe TV a ediției, va publica o filmare cu tatal sau. Concurentul s-a ținut de cuvant și reacțiile nu au intarziat sa apara.

- Dupa o ediție plina de provocari, luni seara, 6 noiembrie 2023, s-a aflat care sunt echipele care merg direct in Ecuador. Misiunile concurenților au fost din ce in ce mai dificile. Anunțul facut de prezentatoarea reality-show-ului, Irina Fodor. Cine a caștigat imunitate. Cursa pentru imunitate și bilet…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- America Express s-a dovedit cu adevarat o provocare pentru Romica Țociu și fiul lui. Pe langa probele care i-au pus in dificultate, cei doi spun ca s-au lasat cu „scantei” pe parcursul competiției și ca s-au certat de mai multe ori.

- Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, au acceptat provocarea de a participa la America Express - Drumul Soarelui, insa nu și-au imaginat ce se va intampla cu adevarat acolo. Prin ce situații limita au trecut cei doi tineri artiști.Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality…