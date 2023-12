Stiri pe aceeasi tema

- Probele din ediția din 4 decembrie 2023 de la America Express le-au dat mari batai de cap concurenților. Unii dintre ei și-au ieșit din minți, așa cum s-a intamplat cu Iulia Albu, care s-a enervat atunci cand a vazut ca Ada și Tony Galeș au parte de ajutor. Și in restul echipelor au fost probleme.

- In aceasta seara, de la ora 20:30, careul echipelor de la „America Express” va aduce multa tensiune și cateva surprize. In ediția reality show-ului de luni seara, dupa un joc de amuleta caștigat de Iulia Albu și Mike, echipele au pornit in cursa pentru cea de-a doua imunitate. Intrecerea i-a purtat…

- Clipe destul de dificile pentru Alexia Eram in ediția de astazi, 20 noiembrie, a emisiunii America Express! Concurenta, la un pas sa renunțe la amuleta? Cum a trecut peste aceasta provocare tanara.

- Iulia Albu și Mike au avut parte de un moment tensionat in timpul unei probe. Iubitul vedetei i-a reproșat mai multe cuvinte dure, apoi, intr-un exces de furie a spart telefonul pe care primeau misiunile de la Irina Fodor.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 21 din 19 noiembrie 2023. Presiunea cursei și dificultatea misiunilor au declanșat momente pline de tensiune in majoritatea echipelor aflate pe Drumul Soarelui, dar pentru Alexia Eram - Aris Eram și Iulia Albu - Mike tensiunea a atins cote greu de…

- America Express, sezonul 6. In editia de sambata, 18 noiembrie 2023, Iulia Albu, faimoasa pentru dragostea sa pentru pasarile de curte – in special gaini – a ajuns la o ferma de cocoși de lupta. Concurenta i-a surprins pe colegii sai aflati pe Drumul Soarelui, la America Express, sezonul 6, ediția 20.…

- Mike și Iulia Albu au participat la America express 2023, iar in timpul show-ului, cei doi s-au certat și și-au aruncat cuvinte grele. Mike a reationat imediat.„Astazi este ziua mea, normal, pe 13. Puteți sa imi lasați un mesaj, sau sa aruncați cu roșii, dar sa fie coapte, va rog. Ma numesc Mihai Alexandru…

- America Express, sezonul 6. In editia de duminica, 5 noiembrie 2023, Iulia Albu a dezvaluit care este meseria de baza a iubitului sau, Mike. Acesta a fost nevoit sa iși puna in aplicare cunoștințele pentru a ajunge in siguranța la destinație, pe Drumul Soarelui, in editia cu numarul 12 a emisiunii.…