Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara s-a dovedit plina de provocari, iar concurenții au luptat pentru imunitate și implicit pentru un loc asigurat in Argentina. Una dintre echipe a ajuns prima la Irina Fodor și au ajuns direct in etapa urmatoare.

- Echipele sunt așteptate de catre Irina Fodor la Montanita, un orașel de pe coasta vestica extrem de cautat pentru plajele sale frumoase, cu valuri impresionante, care atrag iubitorii de surf, dar și turiștii amatori de seri colorate cu muzica și mancaruri tradiționale…și mult pește! Aici, in Montanita,…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 29 noiembrie 2023, concurenții au fost luați prin surprindere la jocul pentru amuleta. In ediția din aceasta seara, proba s-a concentrat asupra porcușorilor de Guineea, simbolul național al Ecuadorului. Ce…

- Ieri seara, la America Express, dupa o cursa presarata cu probe greu de digerat, inspirate de tradițiile aparte ale triburilor amazoniene, Giulia și Vlad Huidu au savurat din plin caștigarea imunitații mari.

- Trei echipe s-au intrecut la jocul pentru amuleta, in ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6. Dupa o confruntare dificila, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat avantajul, in ediția din 14 noiembrie 2023.

- Concurenții au trecut prin situații dificile și in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 17 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 13 noiembrie 2023. O singura echipa a caștigat prima imunitate din Ecuador. Ce anunț neașteptat facut Irina Fodor.

- America Express, sezonul 6. Editia de luni, 30 octombrie 2023, aduce noi surprize pe Drumul Soarelui pentru concurentii emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY. Irina Fodor a anunțat cine a caștigat prima imunitate din cel de-al doilea stage, la America Express sezonul 6.

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…