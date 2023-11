Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a anunțat echipele care intra la cursa pentru ultima șansa din al doilea stage al sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui. Rivalitațile au ieșit la iveala, chiar inainte de cursa.

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- America Express, sezonul 6. Editia de luni, 30 octombrie 2023, aduce noi surprize pe Drumul Soarelui pentru concurentii emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY. Irina Fodor a anunțat cine a caștigat prima imunitate din cel de-al doilea stage, la America Express sezonul 6.

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Trei echipe au reușit sa ajunga la Irina Fodor și sa se califice astfel la jocul pentru amuleta, dupa ce Sonia Simionov și Iuliana Pepene au reușit sa caștige prima imunitate din al doilea stage, in episodul cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 30 octombrie 2023.

- O echipa a pierdut cursa pentru ultima șansa, fiindca a ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate.

- Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea rucsacurilor America Express, aseara, in prima editie. In aceasta seara, primele trei echipe care ajung la Irina Fodor cu ruscacurile, simbolul reality show-ului,…