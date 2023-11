Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cele trei echipe care s-au calificat in jocul pentru amuleta, ziua a inceput in forța. Alexia și Aris Eram, Ionuț Rusu și George Tanase și Laura Giurcanu și Sanziana Negru au fost concurenții care au reușit sa ajunga primii la Irina Fodor și sa se califice astfel pentru acest joc, in episodul…

- Zilele trecute, fiul Andreei Esca și Laura Giurcan au luat masa in oraș. Aris a scos-o in oraș, la o intalnire in doi, pe adversara sa de la America Express. Cei doi au ieșit la masa, imbracați lejer, și cu zambetul pe buze. La un moment dat, ei s-au sarut pasional in mașina. Laura a reactionat dupa…

- Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu formeaza un cuplu dupa America Express? Cel mai nou sezon America Express aduce surprize nu doar de pe Drumul Soarelui. Se pare ca show-ul de televiziune a legat prietenii intre concurenți si poate chiar mai mult de atat. Este vorba in special despre Aris Eram…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o „incaierare" de proporții la mina de carbune, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au obținut un avantaj covarșitor, intrand intr-o poziție de putere care le-a permis sa controleze desfașurarea evenimentelor. Aceasta schimbare…

- In episodul 11 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Laura Giurcanu si Sanziana Negru au marturisit ca au plecat in cel mai dur relity show din Romania cu gandul de a gusta din adrenalina și aventura. Totuși, cele doua și-au dat seama rapid ca America Express este o provocare…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au acceptat provocarea vieții lor și au decis sa plece impreuna pe Drumul Soarelui la America Express. Cu siguranța, ceea ce au trait acolo a fost cu totul special, astfel ca, la intoarcere, au decis ca trebuie sa iși faca un tatuaj, care sa le aminteasca mereu de experiența…

- Laura Giurcanu, fosta concurenta de la Survivor Romania, și Sanziana Negru au acceptat provocarea de a forma o echipa la America Express sezonul 6 și de a pleca pe Drumul Soarelui (Mexic, Guatemala și Columbia), experiența pe care nu o vor putea uita prea curand.Filmarile deja s-au incheiat, cele 9…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru sunt doua dintre cele mai iubite influencerițe din Romania! Dincolo de viața profesionala, acolo unde, uneori, au proiecte impreuna, cele doua sunt prietene extrem de bune și au facut echipa in noul sezon al emisiunii America Express - Drumul Soarelui. Ce spune Sanziana…