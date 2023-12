Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Dupa o cursa complicata la ultima șansa, concurenții au ajuns rand pe rand la Irina Fodor. Cursa de bilanț pe 1 decembrie s-a dat intre echipele Iulia Albu și Mike, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Romica și Catalin Țociu.…

- Cursa cu barci din ediția 1 decembrie nu le-a purtat deloc noroc Giuliei Anghelescu și lui Vlad Huidu, in America Express. Chiar daca credeau ca au un mic avantaj in fața celorlalte doua echipe și ca au șansa de a ajunge primii, nu mica le-a fost mirare cand au vazut ca Iulia Albu și Mike sunt aproape…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Emoțiile și tensiunea au atins cote maxime in cursa cu barci la America Express, cand Giulia și Vlad Huidu au fost prinși din urma și chiar intrecuți de Iulia Albu și Mike. Au suferit o infrangere neașteptata pe apa. Cu toate…

- In emisiunea care a avut loc in ediția de seara trecuta la emisiunea America Express, Catalin Țociu a avut parte de momente mai puțin placute, asta dupa ce o raceala dura s-a napustit asupra lui in timpul competiției. Concurentul s-a confruntat cu probleme de sanatate, motiv pentru care a avut nevoie…

- Ieri seara, la America Express, cuplul Iulia Albu – Mike a triumfat la un joc de amuleta spectaculos, desfașurat la inalțime. Tot in ediția de aseara s-au bucurat de victorie Ada și Tony Galeș – ele au caștigat imunitatea a doua a etapei, care le pune la adapost inaintea cursei pentru ultima șansa,…

- Cursa pentru ultima șansa nu a fost deloc ușoara pentru cele trei echipe. Iulia Albu și Mike, Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut tot posibilul pentru a nu parasi competiția. Care a fost clasamentul și in ce ordine au ajuns concurenții la Irina Fodor. Ce echipa…

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- Probleme mari pentru Iulia Albu dupa participarea la emisiunea TV de la Antena 1. De ce Iulia Albu și Mike Iacob s-au desparțit dupa America Express. Criticul de moda a inceput sa planga chiar și in emisiune. Telespectatorii au observat și ei asta. Iulia Albu și Mike Iacob, desparțiți dupa America Express.…