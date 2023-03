Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea – Petra Kvitova, in semifinalele turneului de la Miami. Jucatoarea din Cehia s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o Ekaterina Alexandrova, scor 6-4, 3-6, 6-3. Sorana Cirstea va lupta cu Petra Kvitova, pentru un loc in marea finala a turneului de la Miami. Cirstea a asteptat peste…

- Sorana Cirstea a invins-o pe Aryna Sabalenka la WTA Miami și se califica in semifinale. La finalul interviului pe care l-a oferit dupa meci, Sorana a izbucnit in ras. Iata ce i-a spus reporterul american.

- Tenismanul italian Jannik Sinner, numarul 11 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-1, pe finlandezul Emil Ruusuvuori (nr.54), intr-o partida disputata miercuri.Sinner,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea o va avea ca adversara pe belarusa Arina Sabalenka, numarul doi mondial, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari.Sabalenka a trecut in optimile de finala, cu 6-3, 6-2, de cehoaica…

- Sorana Cirstea a caștigat o suma impresionanta dupa ce a invins-o pe Marketa Vondrousova și s-a calificat in sferturile turneului de la Miami! Jucatoarea romanca s-a impus categoric, cu scorul de 7-6, 6-4. Sorana s-a impus in primul set la tie-break 7-6 (3), dupa 55 de minute de joc, iar in setul doi…

- Sorana Cirstea (32 ani, 74 WTA) s-a calificat duminica in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut de Karolina Muchova (26 ani, 55 WTA) din Cehia, cu 7-5, 6-1.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells California , dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a reusit sa o invinga, marti, pe Caroline Garcia, numarul cinci mondial, cu 6 4, 4 6, 7 5, conform Agerpres.roCirstea…