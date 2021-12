America de Sud câștigă cursa vaccinării anti-Covid: Care este secretul succesului Pe tot parcursul anului 2020 și inceputul lui 2021, America de Sud a fost punctul critic al luptei globale impotriva COVID-19. Lipsa de oxigen in Peru, groparii au lucrat toata noaptea in Brazilia, cadavrele au fost indesate in containere maritime in Ecuador. Anul 2021 și inceperea campaniilor de vaccinare a schimbat situația, arata o analiza a agenției Reuters . In ultimele luni, in ciuda serviciilor de sanatate nemodernizate și a veniturilor mai scazute decat in Europa sau Statele Unite, regiunea a aparut ca un caștigator surpriza in cursa de vaccinare. America de Sud este acum cea mai vaccinata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la apariția Omicron, persoanele imunizate cu schema completa au fost considerate protejate impotriva bolii. Noua tulpina aparuta in Africa de Sud a schimbat situația, dupa ce primele studii au aratat ca aceasta poate evita anticorpii generați de vaccin. In lumina celor mai noi informații privind…

- Vaccinul pare sa ofere o anumita aparare impotriva Omicron, poate prin alte mijloace cum ar fi stimularea celulelor imune, potrivit lui Penny Moore, virusolog din Africa de sud.Descoperirea pare sa intareasca rezultatele altor studii care arata pierderea parțiala a eficacitații vaccinurilor anti-Covid,…

- ''Cu toate acestea, pana acum semnalele sunt relativ incurajatoare in ceea ce privește dezvoltarea unor forme grave de boala. In mod clar, devine varianta dominanta in Africa de Sud”, a declarat Anthony Fauci, la CNN.Acesta a mai declarat ca doza a treia va fi esențiala pentru a gestiona aceasta situație,…

- Metropola Rio de Janeiro nu va sarbatori venirea Anului Nou cu traditionalele sale festivitati, ca urmare a detectarii în Brazilia a primelor cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron, au anuntat sâmbata autoritatile locale, citate de AFP.Aceasta decizie suscita temerea unei posibile suspendari…

- Cine este pacientul zero al variantei Omicron? Detectata pentru prima data in Africa de Sud, aceasta varianta, B.1.1.529 dupa numele sau științific, a ingrijorat comunitatea internaționala. Cu cele 30 de mutații ale sale in comparație cu tulpina originala de Covid-19, reprezinta doua amenințari: aceea…

- Omicron a ajuns și in America Latina, mai precis in Brazilia, unde au fost detectate primele doua cazuri suspecte, potrivit Anvisa – autoritatea braziliana de reglementare in domeniul sanatații. Anvisa a informat intr-un comunicat, citat de AFP, ca “va trimite in laborator pentru confirmare testele”…

- Sondajul publicat marti de Conference Board arata ca americanii sunt mai putin interesati sa cumpere o locuinta sau bunuri importante, precum vehicule sau aparatura electrocasnica, in urmatoarele sase luni. Dar consumatorii sunt mai optimisti in privinta pietei muncii, diferenta dintre numarul celor…

- Jandarmeria olandeza a anunțat ca a arestat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam un cuplu fugar dintr-un hotel destinat pasagerilor pozitivi la Covid-19, veniți din Africa de Sud, plasați in carantina, transmite AFP. Incidentul a survenit dupa anunțul autoritaților olandeze ca 13 persoane, din 61 testate…