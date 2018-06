Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a cerut Arabiei Saudite si altor producatori din OPEC, Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol, sa isi majoreze productia de petrol cu aproximativ un milion de barili pe zi, informeaza marti Bloomberg citand surse din apropierea discutiilor.

- Principalul consilier economic al presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut, duminica, ca disputa comerciala dintre Statele Unite si aliatii lor ar putea avea consecinte asupra economiei americane, relateaza France Presse, informeaza Agerpres.Dar el a descris criticile prim-ministrului…

- De astazi intra in vigoare taxele vamale impuse de Statele Unite pentru importurile de otel si de aluminiu din Uniunea Europeana, Mexic si Canada. Otelul va fi taxat cu 25 la suta, iar aluminiul cu 10 procente. Reactia Uniunii Europene a fost prompta.

- Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa a Washingtonului, relateaza AFP. Pentru prima data de la intrarea in vigoare a acordului, reuniunea…

- Statele Unite intentioneaza sa extinda scutirea de la plata taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu catre unele state, dar nu catre toate, atunci cand va expira exceptarea lor temporara, la 1 mai, a afimat secretarul american pentru comert, Wilbur Ross, intr-un interviu pentru Bloomberg.

- Un puternic grup naval american, condus de portavionul USS Harry S. Truman, a pornit miercuri de la baza navala Nortfolk, statul american Virginia, spre Marea Mediterana, pentru a fi în apropierea coastelor siriene în așteptarea ordinului președintelui Donald Trump de a lovi ținte din Siria,…

- Secretarul Consiliului rus de Securitate Nikolai Patrusev a considerat vineri ca contactele Moscovei cu guvernul Statelor Unite nu vor fi oprite din cauza noilor sanctiuni americane, noteaza Reuters. Dupa o reuniune a Consiliului rus de Securitate, Patrusev a declarat reporterilor ca persoanele…

- Diplomatia rusa a denuntat o ”crestere puternica a actiunilor provocatoare la adresa diplomatilor rusi” in urma deciziei Washingtonului de a expulza 60 de diplomati rusi.Serviciile americane de informatii s-au angajat in ”eforturi frenetice” de a prezenta oferte de cooperare diplomatilor…