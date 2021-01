AMERICA are un nou PREȘEDINTE! Joe Biden a depus astazi juramantul de președinte al SUA și a promis sa fie președintele tuturor americanilor. In cursul zilei, președintele Donald Trump a parasit Washingtonul și Casa Alba, plecand spre reședința din Florida. El a susținut un ultim discurs la Baza Andrews, unde a promis ca se va intoarce ”intr-o forma sau alta” și nu l-a menționat nici macar o data pe Joe Biden. „Aceasta este ziua Americii, a democratiei. O zi a istoriei si sperantei”, a spus el in discursul sustinut in fata Capitoliului. „Am aflat din nou ca democratia este pretioasa, ca este fragila, dar democratia a invins.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

