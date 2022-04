Stiri pe aceeasi tema

- Site-urile guvernului israelian au cazut luni seara in urma unui atac cibernetic. O sursa a Ministerului Apararii susține ca acesta este cel mai mare atac cibernetic efectuat vreodata impotriva Israelului, informeaza Haaretz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Impunerea unei zone de excludere aeriana deasupra Ucrainei ar duce la o incheiere mai rapida a conflictului de acolo și la salvarea de vieți, a declarat joi ambasadorul polonez la Kiev, in timp ce Rusia continua bombardarea necruțatoare a mai multor orașe

- Se tot discuta de decuplarea de la sistemul internațional de plați SWIFT a Rusiei, ca fiind o sancțiune extrem de dura ce ar putea afecta Rusia, chiar atât de mult încât ar putea avea o influența majora în a opri invazia din Ucraina, fiind numita chiar „opțiunea nucleara”…

- Administrația Biden a informat Kremlinul ca este dispusa sa discute despre posibilitatea de a oferi Rusiei o modalitate de a verifica daca nu exista rachete de croaziera Tomahawk ofensive staționate in bazele sensibile de aparare antiracheta ale NATO din Romania, de la Deveselu, și Polonia, potrivit…

- resedintele american, Joe Biden, a anuntat ca "asteapta cu nerabdare" sa viziteze Israelul în cursul acestui an, într-o convorbire telefonica duminica cu premierul israelian, Naftali Bennett, pentru "a reafirma parteneriatul calduros si istoric" dintre cele doua natiuni,…

- Iranul a creat o așa-numita militie de mercenari pentru a efectua atacuri impotriva inamicilor regionali, in special in largul Yemenului, a declarat miercuri un grup al opozantilor iranieni in exil, citat de AFP. Consiliul national de rezistenta iraniana (CNRI), interzis in Iran, sustine ca aceasta…

- O nepoata a ghidului suprem iranian Ali Khamenei, militanta impotriva pedepsei cu moartea, a fost arestata in Iran, la cateva luni dupa ce o saluta la implinirea a 83 de ani pe vaduva sahului Iranului, au anuntat fratele sau si activisti iranieni, relateaza AFP. Farideh Moradkhani a fost arestata…

- Iranul se va confrunta cu consecinte grave daca ii ataca pe americani, a anuntat duminica Casa Alba, inclusiv pe oricare dintre cei sanctionati de Teheran pentru uciderea in 2020 a generalului Qassem Soleimani intr-un atac cu drone, transmite Reuters. Consilierul pentru securitate nationala…