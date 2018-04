America a ramas fara oua Campion al scumpirilor anul trecut in Romania, iata ca oul provoaca agitatie si peste ocean: 207 milioane de oua distribuite de o ferma din Carolina de Nord au fost retrase de pe piata americana dupa ce peste 20 de persoane s-au imbolnavit de salmonella. Administratia Americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), a anuntat ca ouale […] America a ramas fara oua is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

