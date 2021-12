America a rămas blocată în spirala omuciderilor în 2021 / Principalele cauze ale unui record nedorit Mai multe orașe americane, metropole mari, precum și orașe mijlocii, au înregistrat în 2021 un numar record de omucideri, o spirala de crime nascuta anul trecut în plina pandemie de Covid-19 și pe care autoritațile înca se lupta sa le țina sub control, scrie AFP.



Potrivit experților și martorilor intervievați de AFP, consecințele coronavirusului și traumele pe care le-a provocat, o redresare a economiei de care nu a beneficiat toata lumea și mai ales proliferarea armelor de foc sunt principalele cauze ale crimelor.



Philadelphia a doborât un record dezastruos… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

