- Pentru toți europenii, dar și pentru americani, trecerea in noul an va fi diferita de tot ce știam pana acum. Va fi cel mai liniștit Revelion din istorie, fara petreceri sau evenimente publice și sub ochii vigilenți ai polițiștilor.

- Cel puțin șase oameni au fost raniți la New York de o mașina al carei șofer a intrat intenționat in ei. Incidentul a avut loc in Manhattan, in timpul unei manifestații „Black Lives Matter”. Imaginile filmate la fața locului arata autovehiculul inconjurat de mai mulți participanți la manifestație. La…

- Dramaturgul american Israel Horovitz, autor a zeci de piese de teatru cu succes international, a murit luni, la varsta de 81 de ani, a informat miercuri agentul sau din Paris, potrivit AFP. Personalitate a scenei "off Broadway" (teatre din Manhattan cu o capacitate de 100-499 de locuri, mai mici decat…

- Un polițist de frontiera din județul Bihor a salvat 60 de oameni in doar trei ani. Tanarul de 23 de ani a donat lunar sange care a fost folosit pentru salvarea unor pacienți aflați in stare critica. Povestea lui a fost folosita intr-o campanie, fiind proiectata pe un panou publicitar din New York. Potrivit…

