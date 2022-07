Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV Nasrin Ameri și soțul ei s-au casatorit religios, vineri, 29 iulie. Nași de cununie le-au fost Cristi Borcea și Valentina Pelinel care au surprins pe toata lumea cu eleganța lor. Mirele și mireasa au radiat de fericire in cea mai importanta zi din viața lor.Nasrin Ameri a purtat o…

- Bat clopote de nunta pentru Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce e manelistul a postat un videoclip pe pagina sa personala de Tik-Tok și a marturisit cu umorul sau specific ca merge sa ii ia rochie de mireasa dansatoarei. Deși cei doi nu…

- Simona Gherghe și soțul ei, Razvan Sandulescu au aniversat 4 ani de la nunta. Prezentatoarea de la Mireasa nu a ezitat sa publice imagini de colecție din ziua in care a fost ea insași mireasa.

- Magda Palimariu a renunțat pentru o perioada la televiziune, prezentatoarea e insarcinata in ultimul trimestru și in curand va deveni mama pentru prima oara. S-a mutat in Norvegia, acolo unde se simte ca in vacanța. Prezentatoarea rubricii „Vremea” de la Pro TV este insarcinata cu baiețel, iar la jumatatea…

- Celebrul vlogger Mircea Bravo s-a casatorit cu aleasa inimii sale, Georgiana. Prietenii și colegii i-au fost apropae vloggerului la marele eveniment, inclusiv cea care joaca rolul bunicii sale in videoclipurile celebre de pe Internet.

- Anca Ciota a nascut ieri, 30 mai, primul ei copil. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Kanal D a facut marele anunț intr-o postare pe Instagram. Vedeta a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, caruia i-a ales numele David Liam. In fotografia din mediul online, Anca Ciota apare pe patul de spital,…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru formeaza un cuplu de cateva luni și deja vorbesc despre pasul cel mare. Campionul la motociclism a spus cum iși dorește sa fie nunta, in timp ce asistenta TV și- ales inelul de logodna. Deși au existat mai multe zvonuri despre o posibila desparțire, cei doi infirma toate…

- Familia Badalau a sarbatorit ca in povești, astazi. Fiica fostului ministru PSD al Economiei a decis sa spuna ”DA” și sa iși uneasca destinul cu barbatul visurilor ei. Fericire in familia lui Gabi Badalau. Sora afaceristului s-a casatorit Gabi Badalau a fost alaturi de sora lui in aceasta zi importanta,…