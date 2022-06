AMEREUS, noua ordine mondială post-Putin? Acum este momentul ca SUA și UE sa se gandeasca la anii de dupa razboiul din Ucraina. Pentru ca rezultatul conflictului este clar: Rusia a pierdut – chiar daca președintele Vladimir Putin poate caștiga razboiul. Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei dureaza deja de opt ani – doar cei naivi și conduși de oportunismul economic pe termen […] The post AMEREUS, noua ordine mondiala post-Putin? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

