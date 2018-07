Amenzile vor putea fi plătite la jumătate în 15 zile, nu în 48 de ore Amenzile contravenționale vor putea fi achitate pe jumatate intr-un termen de 15 zile de la momentul primirii procesului-verbal, nu doar in 48 de ore, prevede un proiect de lege care se afla momentan la șeful statului, pentru promulgare. Conform legislației in vigoare, persoanele amendate sunt incurajate sa-și plateasca mai repede amenzile prin stabilirea acestui termen ce permite achitarea a doar jumatate din minimul amenzii primite. Mai multe informatii, pe AvocatNet.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

