Amenzile s-au împărţit între transportatori şi călătorii fără mască CARAS-SEVERIN – Umbla vorba prin targ ca restaurantele n-au fost chiar atat de riscante in perioada pandemiei – mai ales ca au functionat cu serioase restrictii –, ci transportul public, unde nimeni nu respecta nimic. Iar ideea pare sa fie sustinuta si de un sir de controale facute de Politie in acest sens! Potrivit inspectoratului carasean, in perioada 2 noiembrie-13 decembrie, cei de la Rutiera au derulat actiuni pentru siguranta transportului de persoane, pentru verificarea legalitatii in care acesta se desfasoara in judet, atat prin curse regulate, cat si speciale. Iar din cele peste 800 de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 noiembrie politistii Inspectoratului de Politie Judetean Maramures au desfasurat, in sistem integrat, noi actiuni de control a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In activitațile…

- CARAS-SEVERIN – Iar masca de protectie ramane o problema. Doar in weekendul care tocmai s-a incheiat, 479 de caraseni au fost prinsi fara acest accesoriu obligatoriu… Politia judetului ne informeaza ca, in noaptea de 21 spre 22 noiembrie, s-au sesizat din oficiu in legatura cu o petrecere privata,…

- In scopul prevenirii și combaterii oricaror abateri de la respectarea normelor legale privind siguranța și legalitatea transportului de persoane, politistii Serviciului Rutier Maramures au actionat in dimineata de joi, intre orele 05.30 si 09.30, pe drumurile publice judetene. Activitatile de control…

- Legalitatea si combaterea oricaror abateri de la normele legale a transportului de persoane este una din atributiile politistilor Serviciului Rutier Maramures. Acestia au fost prezenti dimineata pe drumurile publice judetene. Impreuna cu membri din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in…

- Avand in vedere dinamica la nivel national a accidentelor rutiere in care sunt implicate autovehiculele destinate transportului de persoane, se impune ca instituțiile cu atribuții in domeniu sa desfașoare activitați specifice de control in trafic, in scopul prevenirii și combaterii oricaror abateri…

- Peste 50 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud, in colaborare cu reprezentanti ai Garzii Forestiere Cluj si doua ocoale silvice de regim au intensificat actiunile de verificare pentru combaterea delictelor…

- Mai mulți calatori au fost contrariați astazi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost oprit de catre un echipaj de Poliție la intrare in municipiul Satu Mare, in zona Bulevardului Lucian Blaga din municipiul Satu Mare. Sute de persoane s-au distrat in Centrul Vechi, in plina pandemie. Imagini…

- In ultimele 48 de ore, structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. In total, peste 500 de efective de poliție,…