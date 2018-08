Incepand din 24 august, amenzile contravenționale pot fi platite la jumatate din minimul prevazut de actul normativ, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, in loc de 48 de ore cum era pana acum, a anunțat, vineri, Ministerul Administrației și Internelor Practic, daca agentul constatator va aplica o amenda de 200 de lei, iar minimul prevazut de lege este 100 de lei, dumneavoastra veți putea achita in termen de 15 zile calendaristice doar 50 de lei. O alta schimbare importanta este ca amenzile nu mai pot fi platite direct la polițist. Ministerul Afacerilor Interne…