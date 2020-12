Amenzile rutiere cresc de la 1 ianuarie! Sumele colosale pe care trebuie să le plătească șoferii

Stiri pe aceeasi tema

- Actuala situație politica da peste cap multe lucruri care ar fi trebui reglementate din timp. Efectul instabilitații guvernamentale se va resimți și asupra amenzilor rutiere. Astfel ca, din ianuarie am putea vedea o creștere semnificativa a acestora. Scumpirea amenzilor rutiere din ianuarie Actuala…

- Pensiile românilor vor creste în 2021 cu 8%, conform unor declarații facute de Florin Cîțu, Ministrul Finanțelor. Asta înseamna un plus la punctul de pensie, de aproximativ 100 de lei. Majorarea din 2021 este cea…

- Angela Merkel a recunoscut - intr-o inregistrare in care raspunde la intrebarile cetatenilor cu prilejul zilelor portilor deschise la guvernul german - ca unele dintre masurile introduse in noiembrie sunt „amare si dure”, dar necesare pentru a tine sub control pandemia. „Stim de la alte epidemii ca…

- Angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie sa organizeze un program decalat de incepere a zilei de munca astfel incat o parte sa vina la serviciu si sa plece de la serviciu la o distanța de cel puțin o ora. Masura a fost luata pentru evitarea aglomerațiilor in transportul in comun. Vești bune pentru…

- Japoneza Kane Tanaka, cea mai in varsta persoana in viata, care are acum 117 ani, va face parte din stafeta tortei olimpice in 2021, relateaza mainichi.jp . Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile MASIV, insa doar la stat Daca nu vor aparea probleme pana atunci,…

- "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale aloca anual bani pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizatiilor de pensionari, in baza Legii nr. 16/2000, precum si pentru finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in Romania a Zilei Internationale a Varstnicilor (1 octombrie),…