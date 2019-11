Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat ce se va intampla de la 1 ianuarie cu punctul de amenda avand in vedere ca el a tot fost plafonat pana la finalul lui 2019, premierul Ludovic Orban a declarat ca va fi pregatit un proiect de lege prin care valoarea amenzilor de circulatie sa nu mai fie legata de salariul minim pe economie.…

- Potrivit legislației in vigoare, valoarea unui punct de amenda reprezinta 10% din salariul minim brut. In prezent, salariul minim brut este de 2.080 de lei, iar autoritațile intenționeaza sa-l mareasca la 2.230 de lei incepand din 1 ianuarie. Cu toate acestea, in 2018 și 2019, autoritațile au decis…

- Amenzile rutiere ar putea fi marite incepand din 1 ianuarie 2020, in baza creșterii punctului-amenda care se calculeaza, conform legislației, in funcție de salariul minim brut pe țara. Punctul-amenda a fost plafonat de Executiv, in ultimii ani, decizie care nu va mai fi pastrata, conform declarațiilor…

- Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidențiale ce vor avea loc maine, a lansat un apel pe Facebook pentru susținatorii sai. Dancila a cerut oamenilor sa distribuie un clip video in care Ludovic Orban recunoaște ca a dat jos Guvernul PSD pentru ca PNL sa poata propune un comisar din Partidului…

- Sindicatul Medicilor, Farmacistilor, Chimistilor si Biologilor din Romania PROMEDICA si Alianta Medicilor USMR anunta, printr-o scrisoare deschisa adresata premierului Ludovic Orban, ca medicii vor iesi in strada, daca Guvernul le va scadea sau nu le va asigura salariile pe motiv ca „nu sunt bani pentru…

- Amenzile de circulație, creștere amețitoare in 2020 Exista o legatura directa intre salariul minim și amenzile de circulație, informeaza Hotnews. In 2018 și 2019 amenzile nu au mai crescut pentru ca Guvernul a venit cu legi prin care punctul de amenda a fost inghețat la nivelul anului 2017. Ei bine,…

- ncepand de astazi, apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numarul 113 ori la numarul 114 se sanctioneaza cu amenda de la 500 de lei la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie este sanctionata…