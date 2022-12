Amenzile pentru nereciclarea deșeurilor, plătite de românul de rând 500.000 de tone de ambalaj de plastic vor fi utilizate in Romania anul viitor și doar maximum jumatate din aceasta cantitate va fi colectata și reciclata, arata datele oficiale. Cele 250.000 de tone nereciclate vor ajunge la groapa de gunoi și vor fi taxate de UE cu 800 de euro/tona, insemnand o presiune uriașa pe bugetul de stat. Regula exista și pana acum, insa abia din 2023 UE va verifica raportarile fiecarui stat membru pentru a se asigura de corectitudinea lor, din nou presiune pe aparatul administrativ local, cel ce aduna și raporteaza datele cu privire la reciclare. In Romania sunt utilizate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

