Amenzile pentru necompletarea PLF nu vor fi anulate, nici pentru anumite categorii care au fost ulterior exceptate Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a declarat ca autoritatile nu vor putea anula amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) doar pentru anumite categorii si ca amnistia ar trebui sa se aplice tuturor. Chiar daca prin noua ordonanța a Guvernului au fost exceptate anumite categorii, acestea nu vor beneficia […] The post Amenzile pentru necompletarea PLF nu vor fi anulate, nici pentru anumite categorii care au fost ulterior exceptate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

