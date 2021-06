Adio mișmașuri în fotbalul românesc: FRF implementează sistemul VAR

Comitetul Executiv al FRF a aprobat, duminică, cu unanimitate de voturi „Implementation of the VAR System in Romanian Top Competitions” şi bugetul acestuia, informează News.ro. “A fost aprobată contribuţia financiară a FRF pentru acest proiect, aproximativ… [citeste mai departe]