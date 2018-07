Amenzile contraventionale vor putea fi platite doar pe jumatate in termen de 15 zile

Noua lege nr. 203/2018 publicata in data de 25 iulie 2018 are drept obiectiv cresterea eficientei procedurilor de achitare a amenzilor contraventionale aplicate persoanelor fizice de catre agentii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenta unica a proceselor-verbale de contraventie si modalitatea de preluare si transmitere in sistem informatic a datelor necesare crearii titlului de creanta electronic.



Elementele de noutate introduse prin noua lege privesc in principal constituirea un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat incasarii amenzilor contraventionale,…