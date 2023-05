Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Amazon Jeff Bezos și iubita lui Lauren Sanchez s-au logodit, potrivit Sky News. Cei doi s-au cunoscut in 2016, cand inca erau casatoriți cu alte persoane. Lauren Sanchez, fosta prezentatoare tv, de 53 de ani, a fost fotografiata luni cu miliardarul Jeff Bezos pe mega iahtul lui de 500 de…

- Codul rutier se modifica din nou. Șoferii risca amenzi usturatoare in cazul in care nu respecta corect folosirea fazei scurte, așa cum este prevazuta in noul act.Șoferii romani vor trebui sa foloseasca faza scurta pe toate drumurile publice, respectiv și pe cele naționale sau județene, nu doar pe…

- Prognoza meteo pe 4 saptamani. Cum va fi vremea pana in 1 mai. Frig și ploi in prima jumatate din luna aprilie ANM a transmis prognoza meteo pe patru saptamani pentru perioada 3 aprilie – 1 mai. Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice sau in general apropiate de cele normale,…

- Pana la finalul anului, Romania va avea o strategie nationala de prevenire si combatere a desertificarii si degradarii terenurilor, suprafata care se ridica la o jumatate de milion de hectare, susține secretarul de stat in Ministerul Mediului. Sorin Banciu. Pentru refacerea acestor terenuri, in afara…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern care modifica si completeaza o Hotarare mai veche a Executivului, datand din anul 2011 si care stabilea sanctionarea contraventiilor la normele in domeniul sanatatii publice. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de peste o jumatate de milion de lei operatorilor economici din pietele Domenii si 16 Februarie din Bucuresti, fiind gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie. Echipele de control au inchis 12 firme…

- Mai mulți agenți comerciali din Argeș au fost verificați. In perioada 22-23 februarie a.c., au fost date 3 sancțiuni in valoare totala de 18.000 de lei unei firme din Campulung care se ocupa cu exploatarea forestiera in comuna Nucșoara. Firma a primit o amenda in valoare de 8.000 de lei pentru ca arborii…

- Cardiomed, firma din Iasi la care medicul Dan Tesloianu detine jumatate din partile sociale, aproape ca si-a dublat de la un an la altul profitul net, ajungand la jumatate de milion de euro in 2021 (cele mai recente date financiare disponibile). Mai exact, anul a fost incheiat de Cardiomed cu un profit…