Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in cursul zilei de luni, 5 iunie, se vor lua masuri in vederea fluidizarii traficului dinspre litoral spre Capitala. Minivacanța de Rusalii sta sa se incheie, iar cei care și-au petrecut zilele libere pe…

- Circulatia rutiera va fi deviata luni pe Autostrada A2, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, prin nodul rutier Drajna. Masura luata de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Politia Romana, in intervalul orar 12.00 – 22.00.

- „Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabila de verificarea masinilor si de sanctionarea soferilor si, astfel, a instalat peste 100 de camere pentru control in intreaga tara”, potrivit unei analize amanuntite realizata de specialistii de la autovit.ro. In judetul…

- De anul acesta, Maramuresul are pe drumuri o camera instalata pentru depistarea conducatorilor auto care nu si-au platit rovineta. Soferii risca amenzi destul de mari, acestea variind in functie de categoria autoturismului detinut. „Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Conducatorii auto care nu platesc rovinieta in anul 2023 risca amenzi destul de mari, acestea variind in funcție de categoria autoturismului deținut. „Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabila de verificarea mașinilor și de sancționarea șoferilor și, astfel,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca traficul rutier pe bretelele 5 si 7 ale nodului rutier Chetani situat pe A3 (Autostrada Transilvania) va fi inchis, incepand de marti, pentru realizarea unor lucrari. ”Marti, 04.04.2023, se va inchide traficul rutier pe bretelele…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca bretelele 5 și 7 ale nodului rutier Chețani, situate pe Autostrada Transilvania (A3), vor fi inchise pentru trafic incepand de marți, in vederea efectuarii unor lucrari. ”Marti, 04.04.2023, se va inchide traficul rutier…

- „Am citit stirea publicata dvs. cu soferul amendat la rovinieta cu masina pe platforma (vezi știrea mai jos)! In aceeasi situatie sunt si eu si am contestat amenda in instanta. Poza pe care a despus-o CNAIR in instanta este de noaptea mintii si cred ca ar face deliciul cititorilor. Șofer amendat pentru…