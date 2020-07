Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de amenzi au imparțit, in acest weekend, polițiștii de la Rutiera, șoferilor indisciplinați care circulau pe soșelele din județul Timiș. Mai bine de 300 de sancțiuni au fost date pentru viteza excesiva. De vineri și pana duminica, polițiștii au constatat 8 infracțiuni și au dat 517 amenzi,…

- Nerespectarea prevederilor legale in domeniul silvic, al pescuitului, comerțului ilegal și al faptelor de tulburarea ordinii și liniștii publice au fost motivul pentru care jandarmii au aplicat cele mai multe sancțiuni contravenționale in ultimele zile. Pe timpul misiunilor specifice executate, jandarmii…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 148 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 138.820 de lei ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, luni, Grupul de Comunicare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 169 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 116.200 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza marti Grupul de…

- Polițiștii și jandarmii au aplicat amenzi de 190.000 de lei, in 24 de ore, celor care au incalcat Ordonanța Militara nr. 3. In județul Timiș, in cursul zilei de 5 mai, polițiștii au aplicat 91 sancțiuni contravenționale in valoare de 167. 000 lei pentru nerespectarea masurilor de restricționare a circulației,…

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, in ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul IPJ Botoșani au acționat in teren, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri de ordine și siguranța publica pentru prevenirea și combaterea criminalitații.

- Sancțiuni de peste 250.000 lei au aplicat polițiștii și jandarmii, in Timiș, celor care nu au respectat restricțiile de circulație. In județul Timiș, in cursul zilei de 26 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 189 sancțiuni contravenționale in valoare de 240.660 lei pentru nerespectarea masurilor…

- Amenzi in valoare de peste 300.000 lei au fost aplicate, in ultimele 48 de ore, de catre forțele de ordine, in Bistrița-Nasaud. Cele mai multe au fost aplicate pentru nerespectarea ordonanțelor militare, dar și pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, miercuri 22 aprilie, pe raza judetului Bistrița-Nasaud,…