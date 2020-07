Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul de harțuire care provoaca deteriorarea condițiilor de munca va putea fi sancționat cu amenzi intre 10.000 și 15.000 de lei, potrivit unei legi care a trecut, marți, de votul final al Parlamentului. Organizațiile vor avea obligația de a asigura masuri pentru prevenirea și combaterea faptelor…

- Activitatea ITM Valcea in luna iunie 2020 RELATII DE MUNCA In luna iunie 2020 Serviciul Control Relatii de Munca a efectuat 136 controale, fiind dispuse 345 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate…

- Printr-un proiect aflat aproape de votul final, cu propunere de adoptare, regimul discriminarii in munca prevazut de Codul muncii va fi detaliat: mai multe criterii de discriminare și includerea noțiunilor de harțuire la locul de munca, victimizare și discriminare prin asociere. Textul aflat acum la…

- Polițiștii din București au dat 23 de amenzi in valoare totala de peste 171.000 de lei, dupa un control efectuat sambata seara, la noua localuri din Capitala, relateaza Agerpres. Controalele au vizat și verificarea respectarii masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si…

- Ministerul Fondurilor Europene a elaborat un proiect de ordonanta cvare prevede acordarea de tichete de masa pensionarilor cu venituri mici, proiect care prevede si amenzi de minim 1,5 salarii minime de baza daca le folosesc in alt scop.

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Botoșani a desfașurat mai multe controale in perioada 18 – 23 mai 2020, in cadrul campaniei naționale privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata si verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la angajatorii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de peste 60.000 de lei si a dispus inchiderea temporara pe o perioada de sase luni a trei societati comerciale care se ocupau cu servicii de catering prinvind hrana persoanelor aflate in carantina institutionalizata.