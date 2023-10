Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare zi, romanii incearca sa fenteze legea. Aceștia circula pe șosele in speranța ca nu vor intra in vizorul polițiștilor. Acest lucru este confirmat și de cifre care arata ca trei milioane de masini din Romania circula fara sa detina asigurare auto obligatorie – RCA. Ce amezi risca aceștia?…

- Termenul limita pentru montarea repartitoarelor sau a contoarelor pentru caldura se apropie. Contoarele termice sau repartitoarele sunt obligatorii la bloc. Termenul limita este 31 decembrie 2023. Intr-o postare pe pagina sa de facebook, ieri, Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei…

- In urma cu 18 ani, Romania se alia statelor occidentale prin implementarea unui sistem de urgența, dedicat romanilor. Sistemul, unul integrat, a venit și ca o directiva europeana privind politicile sectorului de telecomunicații, cu o investiție de peste 40 de miloane de euro. Dar, conform autoritaților,…

- Peste 100.000 de dispozitive de vapat care conțineau droguri au fost produse și comercializate in randul copiilor și tinerilor de catre o grupare din Iași, care avea ramificații in toata țara. Iata ce este HHC, drogul regasit in compoziția acestora, și de ce nu este trecut pe lista substanțelor interzise…

- Parcarea mașinii incepe sa fie o problema mare și pentu cei care locuiesc la casa, nu numai pentru cei care locuiesc la bloc. Cei din urma sunt nevoiți, de multe ori, sa iși parcheze mașinile atat de departe incat mai iau un mijloc de transport pana acasa. Acum se anunța amenzi pentru romanii care isi…

- Conducatorii auto risca amenzi mari daca nu respecta legea. Este vorba despre șoferii proprietari de terenuri. In cazul in care aceștia nu iși curața terenurile de ambrozie sau alte buruieni, oamenii vor fi sancționați de catre autoritați. Cum trebuie sa acționeze proprietarii de terenuri, daca nu vor…

- In urma unui studiu, facut imediat dupa pandemia de coronavirus, s-a demonstrat care sunt cei mai fericiți romani din toata țara. Astazi va dezvaluim care este orașul din Romania unde locuiesc cei mai fericiți oameni. Cu siguranța nu te așteptai la asta. Acesta este orașul din Romania cu cei mai fericiți…