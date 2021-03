Amenzi uriașe la Spitalul din Sibiu după dezvăluirile terifiante privind pacienții COVID legați de pat In urma masurilor luate de DSP, șeful Secției ATI a Spitalului județean din Sibiu a fost amendat cu 10.000 de lei, iar directorul de ingrijiri al instituției a primit o sancțiune de 2.000 de lei. Amenzile au fost aplicate in urma unor controale efectuate dupa ce doi foști asistenți au facut dezvaluiri cutremuratoare in ceea ce ii privește pe pacienții COVID de la Spitalul din Sibiu Se pare ca unii dintre pacienți erau legați de pat sau erau sedați. „Am vazut cum se omoara oameni prin sedare. Mergeau seringile automate. N-am vazut sa-și revina nimeni. Lasam pacientul bine și a doua zi nu-l mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

