- Noi informații in cazul scandalului anului! Dupa ce in spațiul public a aparut filmarea cu Ciprian Marica și soția altui barbat, la hotel, mulți s-au intrebat de ce abia acum, dat fiind faptul ca incidentul dateaza din luna august a anului 2019. Ei bine, raspunsul este... surprinzator.

- In anul in care omenirea a fost afectata grav, incepand cu incendiile din Australia, inundațiile din Asia, conflictul din Orientul Mijlociu și acum, pandemia de coronavirus, pare ca unii oameni nu ințeleg ca in esența, noi suntem responsabili pentru tot raul. Violența fața de animale? Romania are multe…

- Un polițist este surprins in timp ce bate un tanar, in Bucuresti. Filmarea a aparut pe Facebook aseara si s-a viralizat rapid. Tanarul nu riposteaza fizic si nici nu foloseste un limbaj agresiv, ci doar il intreaba in repetate randuri pe agentul de politie de ce il loveste. „De ce dai in mine? De ce…

- Imagini șocante au fost surprinse marți seara in Capitala. Un polițist apare in timp ce lovește cu bestialitate un cetațean care nu a respectat carantina. Dupa ce filmarea a ajuns in spațiul public, Poliția Capitalei a transmis un comunicat prin care a precizat mai multe aspecte.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari intr-un doar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce un barbat care a fost transportat cu ambulanta la spital, prezentand deficiente respiratorii majore, nu a fost internat,…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamț solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unui barbat, banuit de comiterea infracțiunii de furt. “Acesta a fost surprins de camerele video amplasate in exteriorul unei societați comerciale din Piatra Neamț.…

- Scene violente, petrecute in casa unui barbat din Satu Mare, au ajuns pe Facebook, dupa ce fiul acestuia și-a filmat tatal in timp ce amenința un vecin cu un topor.Omul și-a chemat prietenul la el acasa și dupa ce au baut bine a inceput scandalul.