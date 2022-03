Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, joi, ca vor fi majorate amenzile pentru persoanele care dau foc miristilor, acestea urmand sa ajunga intre 7.500 si 15.000 pentru persoanele fizice si intre 50.000 si 100.000 lei pentru persoanele juridice. „Trebuie sa stopam fenomenul arderilor ilegale de vegetatie si miristi. In ciuda interdictiei si a controalelor regulate […] The post Amenzi uriașe, de pana la 100.000 de lei, pentru cei care dau foc miriștilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .