Amenzi uriașe date de Poliția Locală Ghiroda 25.000 lei este amenda pentru protagoniștii acestor fotografii și inca 5.000 de lei pentru proprietarii deșeurilor, care i-au platit sa se scape de ele. Masura a fost luata, ieri, de Poliția Locala Ghiroda dupa ce agenții au surprins abandonul de deșeuri pe un teren din comuna. „Pentru cei care inca nu au ințeles ca la […] Articolul Amenzi uriașe date de Poliția Locala Ghiroda a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

