- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastucturii Rutiere informeaza, duminica dimineața, ca se circula pe toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi din Romania, nefiind drumuri inchise din cauza conditiilor meteo. „Precizam ca toate directiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate si intervin…

- Numarul celor plasați in carantina la domiciliu va depași, in aceste zile, 115.000, potrivit estimarilor Ministerului Afacerilor Interne. Anunțul a fost facut, joi dimineața, de ministrul Lucian Bode, la videoconferința cu prefecții convocata, de la ora 9.00, de premierul Nicolae Ciuca, pe tema pregatirilor…

- IARASI NE INTOARCEM IN RAIUL COLINDELOR STRAMOSESTI Craciunul la Romani! Asa cum soarele asfinteste si rasare zi de zi, din veac in veac, din neam in neam, la fel de frumos si incantator ochilor, si noi crestinii gustam aceeasi frumusete si dulceata a parfumului divin, ce se revarsa din cer, an de an,…

- Polițiștii vranceni au intervenit, dupa ce traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie. Firma responsabila a fost amendata și pusa sa toaleteze de urgența pomul, circulatia desfasurandu-se acum in conditii normale.…

- Vești importante! Toți conducatorii auto ar putea primi sancțiuni in cazul in care vor face aceste greșeli minore cand se afla in trafic. Șoferii care vor incalca aceste prevederi legislative risca sa primeasca amenzi de mii de lei. Mare ATENȚIE! Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera…

- Vasile Dincu a anuntat, la Profit News, ca social-democratii doresc Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Finantelor in cazul in care premierul desemnat va fi de la PNL. Presedintele Consiliului National al PSD susține ca in cazul in care premierul desemnat va fi de la unul dintre partide,…