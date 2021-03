Amenzi și suspendarea activității pentru cluburile Loft, Bamboo și Casa di David Trei cluburi din Capitala au fost inchise in urma controalelor facute de politisti, jandarmi si inspectori ai Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, pe motiv ca nu au respectat masurile de prevenire a raspandirii infectiei cu noul coronavirus, potrivit Digi24 . Acestea sunt Bamboo, Loft și Casa di David. Proprietarii clubului LOFT au primit trei sanctiuni in valoare de 42.000 de lei, iar DSP a dispus suspendarea activitatii pentru 30 de zile. Au fost verificate si terasele din parcul Herastrau. Casa di David va avea activitatea suspendata pentru 30 de zile, dupa trei sanctiuni in valoare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

