Stiri pe aceeasi tema

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, i-a „ințepat” pe contestatarii echipei Armatei, chiar inaintea derby-ului cu Dinamo din play-off-ul ligii secunde. Intervievat cu mai puțin de o ora inainte de meci, Oprița a subliniat importanța confruntarii din Ghencea cu marea rivala, la care vor…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii mai multor competiții sportive The post Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii mai multor competiții sportive first appeared on Partener TV .

- Aproape 7000 de fermieri protesteaza in tara fata de politicile comunitatii europene, iar 400 de agricultori sunt asteptati in Capitala, a declarat, vineri, Nicu Vasile, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). UPDATE Peste 200 de tractoare si utilaje agricole au…

- Zeci de agenții de pariuri sportive, calcate de polițiști. Oamenii legii au dat amenzi cu nemiluita Marți, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Botoșani, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani și Secției de Poliție Rurala nr.3 Hlipiceni au organizat o acțiune pe linia respectarii…

- FOTO: Competiții sportive organizate de IPJ Alba, cu ocazia Zilei Poliției Romane. Noutatea din acest an, concursul de crossfit In cadrul manifestarilor organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, pentru sarbatorirea Zilei Poliției Romane, in perioada 20- 23 martie 2023, au fost organizate…

- Astazi vor avea loc doua evenimente sportive, pentru care IJJ face cateva recomandari buzoienilor. Primul eveniment va avea loc, incepand cu ora 15.00, pe stadionul din Limpeziș, unde se va desfașura partida de fotbal din Liga a 3-a dintre echipele A.C.S. Voința Limpeziș și A.F.C. Metalul Buzau. Tot…