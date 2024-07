Amenzi rutiere dacă pleci în Grecia cu mașina în 2024 Codul rutier din Grecia este printre cele mai stricte din Europa, iar turiștii romani trebuie sa fie conștienți ca incalcarea regulilor poate fi sancționata drastic. In Grecia, exista numeroase contravenții care pot duce la reținerea permisului de conducere, a actelor mașinii și a placuțelor de inmatriculare. Printre acestea se numara: Utilizarea telefonului mobil in timpul condusului Circulația pe benzile destinate transportului public Depașirea și incalcarea liniei continue Nerespectarea semnalelor polițistului sau a semaforului Oprirea pe autostrada in locuri nepermise Conducerea pe contrasens… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

