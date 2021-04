Amenzi Rovinietă 2021. Unde trebuie să le plătești și după cât timp se prescriu Amenzi Rovinieta 2021. Daca ți se intampla sa uiți sa platești rovinieta pentru mașina la timp, CNAIR te amendeaza evident, insa sumele difera de la un autoturism la altul. De menționat este faptul ca, spre deosebire de alte țari, in Romania, orice șofer care circula pe drumuri publice trebuie sa achite așa numita taxa de drum, rovinieta. In caz contrar, acesta va fi amendat. Pentru a evita amenzile de rovinieta, șoferul poate verifica singur daca mașina sa are sau nu platita aecasta taxa. In acest context, CNAIR a pus la dispozitia conducatorilor auto portalurile web al CNADR (sectiunea Verificare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Mirel Radoi a fost testat pozitiv cu Covid-19, iar conferinta de presa pe care ar fi trebuit sa o sustina, miercuri, inaintea debutului Romaniei in preliminariile CM-2022 a fost anulata, scrie GSP . “Am efectuat luni, 15 martie, un test COVID care, din pacate, a iesit pozitiv. Nu am simptome…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni seara, ca autoritatile din Romania vor lua decizii, daca este cazul, in privinta vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, in functie de hotararile pe care le va lua la randul sau Agentia Europeana a Medicamentului. Barna a explicat ca in Romania nu au existat…

- Începând cu 2021, în cazul amenzilor fiscale, se platește jumatate din minim daca plata este în 15 zile, potrivit declarațiilor lui Dragoș Doroș, partener KPMG România, fost șef ANAF. El a vorbit despre acest lucru în cadrul TaxEU Forum.Cum sunt calculate?…

- Dacia deschide online precomenzile pentru versiunea „Comfort Plus” a primului sau model electric incepand din 20 martie. Aceasta va fi disponibila la prețul de 18.100 euro (TVA inclus). Livrarile sunt programate pentru luna septembrie. Ulterior vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare…

- Grupul Grampet, cel mai mare grup feroviar si operator logistic privat din Romania si Europa Centrala si de Sud-Est, controlat de Gruia Stoica, anunta lansarea operatiunilor in Slovenia, extinzandu-si astfel activitatea diviziei de transport feroviar de marfa la zece tari din regiune. „Primele saptamani…

- Luni, 22 februarie 2021, de la ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc spectacolul folcloric „De Dragobete iubește romanește” in compania Tarafului Ceatara și a soliștilor Ansamblului Ceatara. Invitata speciala a evenimentului este indragita solista de muzica populara Georgiana Marina. Prețul…

- Piața imobiliara din Romania, in continua creștere. Casele și apartamentele iși vor majora prețul cu 15% in perioada urmatoare In urmatoarea perioada, casele și apartamentele se vor scumpi cu pana la 15%, estimeaza experții imobiliari. Acest lucru este datorat creșterii prețurilor materialelor de construcții…

- Apreciem efortul Consiliului Concurentei de a combate ilegalitatile din padurile Romaniei si speram ca amenzile pe care le-a aplicat marilor procesatori sa descurajeze practicile anticoncurentiale din domeniu, arata, intr-un comunicat, reprezentantii WWF Romania. Acestia atrag, insa, atentia ca ancheta…