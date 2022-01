Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul national antiterorism din Franta a anuntat deschiderea unei anchete preliminare pentru “tentativa de asasinat in legatura cu o actiune terorista“, dupa explozia care a afectat un vehicul ocupat de un echipaj format din cinci francezi, la Raliul Dakar 2022, care are loc in Arabia Saudita, scrie…

- Acest anunt intervine la mai putin de doua saptamani dupa ce gigantul de stat in domeniul gazelor naturale Gazprom a achizitionat grupul prin intermedul unei fialiale – o tranzactie care ilustreaza un control sporit al autoritatilor ruse asupra retelelor de socializare so Internetului. Tatal noului…

- Autoritațile de la Roma au amendat joi, 9 decembrie, Amazon cu suma de 1,13 miliarde de dolari pentru ca abuzeaza de pozitia dominanta detinuta pe piata, aceasta fiind una dintre cele mai mari amenzi impuse unei companii americane de tehnologie in Europ.Amazon a anuntat ca ”respinge in totalitate”…

Amazon a anuntat ca "respinge in totalitate" decizia autoritatii de reglementare italiene si ca va face apel. Autoritatile de reglementare la nivel global au intensificat supravegherea gigantilor din sectorul tehnologiei, dupa o serie de scandaluri legate de respectarea vietii private si a dezinformarilor,…

- Compania a transmis ca serviciile sale nu mai sunt accesibile din China continentala inceptnd cu 1 noiembrie. „Yahoo ramane dedicat privitor la drepturile utilizatorilor nostri si privitor la un internet liber si deschis. Multumim utilizatorilor nostri pentru sprijinul aratat”, se arata in comunicat.…

Yahoo Inc. a anuntat marti ca se retrage din China din cauza „mediului de afaceri si juridic tot mai solicitant", informeaza Associated Press.Compania a transmis ca serviciile sale nu mai sunt accesibile din China continentala începând cu 1 noiembrie.„Yahoo ramâne…

- Facebook va schimba regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale si va considera ca activistii si jurnalistii sunt persoane publice. Facebook va schimba regulile legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale si va considera ca activistii si jurnalistii sunt persoane…

- Social media este o modalitate excelenta de a fi la curent cu toate noutațile despre prieteni și familie și, de asemenea, de a vedea ce face restul lumii, insa uneori poate fi daunatoare pentru sanatatea mintala. Acest lucru este din cauza faptului ca, uneori, oamenii sunt obsedați de social media și…