Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi record, de aproape 70.000 de euro, au fost date intr-osingura zi in județul Galați. Autoritațile au aplicat sancțiuniatat pentru incalcarea ordonanțelor militare, cat și a normelorde sanatate publica aplicabile izolarii la domiciliu.Majoritateaamenzilor au fost date pentru nerespectarea masurilor…

- Sase barbati din localitatea Melinesti judetul Dolj, care consumau bauturi in fata unui bar din localitate, au fost amendati impreuna cu proprietarul localului cu 170.000 de lei pentru nerespectarea masurilor dispuse prin ordonantele militare.Politistii din localitatea Melinesti au surprins 6 barbati,…

- Polițiștii, jandarmii și lucratorii MApN au aplicat, luni, aproape 650 de amenzi in contextul starii de urgența, cele mai multe dintre ele pentru nerespectarea restricțiilor de deplasare impuse prin ordonanțele militare.

- Ziarul Unirea In Alba, 369 de persoane se afla in carantina și 751 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 290.000 de lei pentru nerespectarea masurilor ordonanței militare In județul Alba, astazi, 13 aprilie 2020, se afla in carantina 369 persoane, 294 persoane ieșite din carantina, 751 persoane izolate…

- CONTROL… Scade, de la zi la zi, numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu, in judetul Vaslui. Conform datelor oferite de Prefectura, seara trecuta, mai erau in izolare 2.035 de persoane, in timp ce numarul persoanelor iesite din izolare la domiciliu in ultimele 24 de ore a ajuns la 189. Important:…

- Decizia a fost luata in urma unei intalniri a prefectului de Galati cu conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) si cu reprezentantii medicilor de familie. Masura de aplica incepand de luni, 23 martie 2020.

- Inspectorii sanitari din judetul Hunedoara au aplicat 12 amenzi, in valoare totala de 134.000 de lei, acelor persoane care nu au respectat normele de autoizolare la domiciliu, a informat miercuri Prefectura, potrivit Agerpres. Una dintre persoanele amendate cu 10.000 de lei este tanara de 26 de ani,…

- Hunedoreni amendați pentru ca au plecat din carantina Doua persoane din Deva, care se aflau în stare de izolare la domiciliu dupa ce venisera din Italia, au fost amendate joi, cu câte 20.000 de lei, de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica Hunedoara pentru ca au plecat de acasa…