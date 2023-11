Amenzi record după derby-ul FCSB – Rapid Rapid a reușit sa se impuna in fața FCSB-ului și sa caștige derby-ul desfașurat pe Arena Naționala. Insa, la pachet cu victoria au venit și mai multe amenzi record. Meciul dintre Rapid și FCSB a atras nu mai puțin de 40.563 de spectatori. Insa, o parte dintre aceștia s-au ales cu amenzi mari. Potrivit Jandarmeriei, au fost aplicate un total de 25 de amenzi, a caror valoare ajunge la suma de 59.525 de lei. Pe langa amenzi, alți șase suporteri au primit și interdicție de acces pe stadioane pentru perioade cuprinse intre șase și 11 luni. Ce spune Jandarmeria Romana? „Referinta meci de fotbal FCSB… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

