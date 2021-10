Un nou tip de radar va funcționa in mai multe orașe din Franța, printre care și Parisul. Acestea pot citi automat placuța de inmatriculare și trimit apoi amenzi prin poșta, daca autovehiculul depașește un prag de decibeli, anunța Liberation. „O singura motocicleta modificata, care circula in mijlocul nopții, poate trezi 10.000 de parizieni”, a declarat un oficial al primariei din Paris . Autoritațile franceze spun ca zgomotul de pe șosea este o mare problema in lupta pentru reducerea poluarii fonice. O lege din 2019 privind mobilitatea urbana din orașele Franței vine in sprijinul montarii acestor…