Amenzi pentru toți românii care nu locuiesc la adresa din buletin. Schimbare majoră la actele de identitate Pe masa Parlamentului se afla un nou proiect de lege care va impune noi obligații pentru cetațenii romani. Mai precis, persoanele fizice care nu mai locuiesc la adresa de resedinta stabilita vor fi obligate ca sa notifice acest lucru la oricare serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor. Astfel, persoanele fizice care nu mai locuiesc […] The post Amenzi pentru toți romanii care nu locuiesc la adresa din buletin. Schimbare majora la actele de identitate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

