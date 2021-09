Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman și ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier au desfașurat, vineri, o acțiune pe tronsonul Timișoara – Lugoj al autostrazii A1. Potrivit IPJ Timiș, acțiunea a avut ca…

- Miercuri dimineața, trei șoferi de TIR au ramas fara permis, dupa ce au fost prinși bauți la volan, in urma unei acțiuni de amploare a Poliției Rutiere. Șoferi de camion, prinși bauți la primele ore ale dimineții Polițiștii de Rutiera din Timișoara au organizat o acțiuni de prevenire a abaterilor de…

- Murdarie și alimente depozitate la voia intamplarii. Asta au gasit inspectorii de la DSVSA Timiș, joi, cand au controlat un supermarket, cinci restaurante, doua unitați tip fast-food, o pizzerie și o patiserie. Inspectorii au dat amenzi in valoare de 90.000 lei și un avertisment. A fost aplicata o sancțiune…

- Polițiștii rutieri din județu Timiș continua acțiunile cu caracter preventiv pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. In data de 01 august a.c., in intervalul orar 19.30-21.30, polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiști de la Ordine publica au desfașurat o acțiune pe raza municipiului…

- Incident grav sambata seara la Timișoara. Doua autoturisme sau ciocnit la intersecția caii martirilor cu strada Mureș. Patru oameni au fost transportați la spital in urma accidentului. „Un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe Calea Martirilor dinspre strada Lidia inspre Giroc, iar la un moment…

- Dosare penale pe numele a doi barbați prinși de polițiști ca au urcat la volan deși se aflau sub influența bauturilor alcoolice. Peste 300 de alte amenzi și 34 de permise reținute, in Timiș, in weekend.

- Jandarmii montani de la posturile Pestera si Zanoaga au continuat week-endul trecut actiunile de informare a turistilor cu privire la prevenirea faptelor antisociale incidente prevederilor Legii nr. 54 din 2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, dar si la pericolele la care isi pot expune…

- Modul in care sunt gestionate deșeurile din construcții, precum și impactul pe care acest aspect il are asupra mediului inconjurator a determinat organizarea de verificari in zonele in care se desfașoara șantiere in oraș. Astfel, polițiștii locali au constatat, in mai multe locații, ca legislația in…