Amenzi pentru românii care îşi parchează maşinile în faţa casei. Detaliul la care trebuie să fie atenţi şoferii Parcarea mașinii incepe sa fie o problema mare și pentu cei care locuiesc la casa, nu numai pentru cei care locuiesc la bloc. Cei din urma sunt nevoiți, de multe ori, sa iși parcheze mașinile atat de departe incat mai iau un mijloc de transport pana acasa. Acum se anunța amenzi pentru romanii care isi […] The post Amenzi pentru romanii care isi parcheaza masinile in fata casei. Detaliul la care trebuie sa fie atenti soferii appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

