Amenzi pentru proprietarii care nu permit accesul asociţiei în apartament Legea in noua sa forma va intra in vigoare in septembrie, scrie Avocatnet.ro. Obligația proprietarului de a permite accesul in apartamentul sau, in caz de reparații/lucrari sau in caz de urgența, exista și in prezent, dar noua lege a asociațiilor de proprietari prevede o amenda țintita pentru refuzul proprietarilor. Amenda va fi cuprinsa intre 500 și 3.000 de lei, potrivit Legii nr. 190/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, in vigoare de la 28 septembrie 2018.

