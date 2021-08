Amenzi pentru pasionații de drifturi zgomotoase, care tulbură liniștea pe timpul nopții Politistii locali din Timisoara au aplicat 26 de sanctiuni in valoare de peste 16.000 de lei societatilor care au organizat evenimente la care muzica a fost prea tare si pasionatilor de drifturi, care tulbura linistea pe timpul noptii. Misiunea a vizat prevenirea si combaterea faptelor antisociale de incalcare a normelor de convietuire sociala, a faptelor de tulburare, fara drept, a linistii locuitorilor, dar si pentru prevenirea si combaterea poluarii fonice prin folosirea autovehiculelor cu turarea motoarelor acestora.Au fost verificate 20 de societati comerciale, din care cinci au fost sanctionate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

